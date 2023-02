Matrículas devem ser feitas no Colégio Fox, em Penedo - Sonita Palmer

Publicado 05/02/2023 16:00 | Atualizado 05/02/2023 21:17

A Secretaria de Educação de Itatiaia abriu as inscrições para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Colégio Municipal Fernando Octávio Xavier, o Fox, em Penedo. Os interessados devem procurar a secretaria da unidade entre 8h e 17h.

A EJA é destinada às pessoas que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no Ensino Fundamental e Médio no tempo escolar indicado. Em 2021, depois de um ano de ensino remoto, as matrículas caíram apenas 1,3% no Brasil, o que representa cerca de 40 mil alunos a menos.