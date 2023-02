Publicado 02/02/2023 12:00 | Atualizado 02/02/2023 16:08

A Polícia Civil de Itatiaia prendeu, na quarta-feira (1º), o homem acusado de assassinar pai e filha, de oito meses. Ele foi encontrado no bairro Paineiras. O crime aconteceu em novembro do ano passado

De acordo com a Civil, com base nas investigações, a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra o acusado no dia 6 de janeiro e ele era considerado foragido.

Após ser preso, o acusado foi encaminhado para a 99ª Delegacia Policial de Itatiaia e vai responder por duplo homicídio qualificado.

SOBRE O CRIME

A família estava em um táxi quando um outro carro emparelhou na direção contrária e efetuou os disparos. O homem morreu na hora. A bebê chegou a ser levada para o Hospital de Emergência de Resende, mas não resistiu aos ferimentos. A mãe da criança também foi baleada, mas sobreviveu.