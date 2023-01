Temporal provoca quedas de árvores e alagamentos em Itatiaia - Divulgação

Temporal provoca quedas de árvores e alagamentos em ItatiaiaDivulgação

Publicado 30/01/2023 12:16 | Atualizado 30/01/2023 15:23

Um temporal na tarde de domingo (29) causou diversos transtornos em Itatiaia. De acordo com a Defesa Civil, houve vários registros de queda de árvores e alagamentos. Na Rua Raul Cotrim, no Centro, um arbusto caiu sobre a rede de iluminação elétrica. A concessionária de energia elétrica foi acionada.

Além do Centro, nas vias dos bairros Vila Paraíso e Jardim Paineiras e no pátio da Prefeitura também houve quedas de árvores. Em razão do grande volume de chuva, o Rio Acará ficou acima da margem e causou alagamentos nas Ruas 3 e 14, no bairro Jardim Itatiaia, atingindo duas residências.

O Rio Santo Antônio também encheu na via de acesso na Rua Napoleão Duarte e na via paralela a Rodovia Presidente Dutra, no Campo Alegre. Na Rua Juliana Campo Neves, na Vila Esperança, uma residência foi invadida pela água. Apesar disso, não há desabrigados e desalojados.