Agentes da Barreira Fiscal apreendem espingarda com caminhoneiro - Divulgação

Publicado 23/01/2023 13:00 | Atualizado 23/01/2023 15:46

Agentes da Operação Foco Divisas, do Governo do Estado, apreenderam no domingo (22) uma espingarda de pressão com um caminhoneiro na Via Dutra, em Itatiaia. A abordagem aconteceu no Posto Fiscal de Nhangapi.

Segundo os agentes, o motorista, de 65 anos, teria ameaçado uma outra pessoa com a arma. Durante a abordagem, eles encontraram a espingarda calibre 5.5 em cima do banco do carona.

O idoso foi levado para a 99ª Delegacia Policial de Itatiaia, onde foi autuado por ameaça. Depois de prestar depoimento, ele foi solto para responder em liberdade.