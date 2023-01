Militar reformado do Exército foi morto a tiros na Via Dutra - Divulgação

Militar reformado do Exército foi morto a tiros na Via DutraDivulgação

Publicado 19/01/2023 19:35

Um homem, de 36 anos, suspeito de matar um sargento reformado do Exército, foi preso na tarde desta quinta-feira (19) no bairro Nova Conquista, em Itatiaia. O crime aconteceu em novembro do ano passado

Na época, o militar foi atingido por, pelo menos, dois disparos: um na cabeça e o outro no peito, quando passava de carro na Via Dutra, próximo à entrada de Penedo.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes chegaram ao suspeito após a Polícia Militar (PM) apreender uma pistola e munições em um carro que seria dele.

Durante a investigação, os técnicos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) descobriram que a munição apreendida era do mesmo lote do estojo utilizado no crime.

O suspeito foi preso e levado para a 99ª Delegacia Policial de Itatiaia. Depois, ele foi encaminhado para a Casa de Custódia de Volta Redonda e segue à disposição da Justiça.