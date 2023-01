Publicado 18/01/2023 13:00 | Atualizado 18/01/2023 15:34

Um turista suíço, de 27 anos, morreu afogado na manhã de terça-feira (17) enquanto tentava socorrer uma pessoa que também se afogava em um rio em Itatiaia. O acidente aconteceu na localidade conhecida como Paraíso Perdido, no bairro Vila Benfica.

Segundo a Polícia Civil, o turista, acompanhado de familiares, estava se banhando no rio, quando um dos visitantes começou a se afogar e ele pulou na água para tentar socorrer. Dois familiares teriam tentado ajudar, mas um deles também caiu no ribeirão. Outros dois turistas conseguiram resgatar uma mulher e um homem, mas o turista suíço já havia desaparecido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi sugada por um turbilhão de água, que funciona como uma sucção, por conta da forte pressão da correnteza. Por isso, ele acabou sendo puxado para baixo e ficou submerso.

As buscas contaram com uma equipe de mergulhadores do Rio de Janeiro. O corpo só foi encontrado à noite. O cadáver foi levado para o Instituto Médico Legal de Três Poços, em Volta Redonda. O caso foi registrado na 99ª Delegacia Policial de Itatiaia que vai investigar as circunstâncias da morte.