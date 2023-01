Itatiaia prorroga prazo de validade do Cartão Transporte Cidadão - Geninho Lucas

Publicado 16/01/2023 16:00 | Atualizado 16/01/2023 18:39

A Prefeitura de Itatiaia prorrogou até o dia 1º de julho desse ano o prazo de validade do Cartão Transporte Cidadão. O benefício venceria na última sexta-feira (13), mas foi adiado segundo o decreto nº 4140/2023.

Conforme a Lei Municipal nº 542/2010, os moradores que fizeram o “Cartão Transporte Cidadão” têm direito ao subsídio na passagem pago pela Prefeitura. O decreto nº 3056/2018 garante a realização de quatro viagens diárias por cartão.

De acordo com a direção da empresa, cerca de 22 mil passageiros são transportados mensalmente dentro do município e 3.420 moradores já se cadastraram no benefício.

Atualmente cinco linhas são disponibilizadas pela empresa, são elas: Itatiaia x Penedo, Centro x Parque Nacional, Vila Esperança x Vila Flórida, Três Bacias x Marechal Jardim e Vale do Ermitão x Formigueiro.

As pessoas com 60 anos ou mais não foram cadastradas para terem direito ao subsídio, porque já contam com a gratuidade nos transportes coletivos da cidade garantida através da Lei 601/2012.