Parque Nacional do Itatiaia - Divulgação

Publicado 12/01/2023 19:00 | Atualizado 12/01/2023 19:42

Os moradores de Itatiaia interessados em praticar atividades físicas no Parque Nacional do Itatiaia já podem se cadastrar para emitir a Carteira do Esportista. O documento permite a entrada gratuita na reserva ecológica, mas não viabiliza o acesso de carros.

Para conseguir confeccionar ou renovar a Carteira, o morador deve comparecer na Secretaria de Esporte e Lazer, na Rua Dona Apolinária, 380, Centro, de segunda a sexta, entre 8h e 17h. Além disso, devem apresentar os originais de um documento com foto, CPF e comprovante de residência.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 3352-6444.