Instituto de Previdência dos Servidores Públicos lança pesquisa sobre aposentadoria Sonita Palmer

Publicado 17/01/2023 13:00 | Atualizado 17/01/2023 17:48

Com o objetivo de fazer um levantamento da quantidade de segurados e também de pessoas da sociedade que planejam as suas aposentadorias, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Itatiaia (IPREVI) lançou uma enquete on-line. A enquete pode ser acessado pelo link

As informações servirão como base para a elaboração do Programa “Como planejar a minha aposentadoria”. A finalidade é esclarecer e sanar as dúvidas dos servidores ativos e da população em geral em seus planejamentos previdenciários e financeiros.

Segundo a diretora-presidente do IPREVI, Alessandra Marques, um dos propósitos centrais do Instituto será a execução do Programa de Ações de Pré e Pós-Aposentadoria. "Teremos a entrega de carteira de identificação dos aposentados, realização de cursos, publicações nas redes sociais, palestras e divulgação de cartilhas e dicas relacionadas ao tema", detalhou.