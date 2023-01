Itatiaia realiza feiras de adoção de animais nesta semana - Reprodução

Publicado 18/01/2023 16:31

A Secretaria de Saúde de Itatiaia, através da Vigilância Ambiental, realiza nesta semana duas feiras de adoção de cães e gatos. Na sexta-feira (20), a ação acontece na Rua Pastor Augusto Tavares Pereira, no Centro, das 9h às 12h.

Já no sábado, dia 21 de janeiro, a feira será realizada na Rua 39, no bairro Jardim Itatiaia, ao lado do Ciep, também das 9h às 12h. Os interessados em adotar devem ter mais de 18 anos, além de levar um documento de identificação.