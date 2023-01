Ciclista morre em acidente na Via Dutra, em Itatiaia - Divulgação

Ciclista morre em acidente na Via Dutra, em ItatiaiaDivulgação

Publicado 19/01/2023 13:00 | Atualizado 19/01/2023 18:08

Um ciclista, de 25 anos, morreu ao se envolver em um acidente com um carro nesta quinta-feira (19) na Via Dutra, em Itatiaia. A colisão aconteceu na pista sentido Rio, na altura do km 320, próximo a Penedo.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, com placa de São Paulo, teria atingido o ciclista na faixa da esquerda. O jovem morreu no local.

A lataria e o para-brisa do carro ficaram bastante danificados com o impacto da batida. Apesar disso, o motorista não se feriu.