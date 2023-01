Publicado 26/01/2023 10:00 | Atualizado 26/01/2023 18:39

Um homem, de 27 anos, com diversas anotações criminais, deu entrada no Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros, em Itatiaia, com sinais de agressão física. Em depoimento à Polícia Militar (PM), ele disse que teria sido agredido por traficantes que suspeitavam que ele estaria passando informações do tráfico local para uma outra facção criminosa. O caso aconteceu na quarta-feira (25) no bairro Vila Pinheiro.

Segundo a PM, os agentes foram chamados após ele dar entrada na unidade com sinais de espancamento. Ele informou que conseguiu se desvencilhar dos suspeitos e chegar até a casa do seu tio, no bairro Nova Conquista, onde foi socorrido para o Hospital.

Ainda de acordo com a PM, o homem tem quatro anotações criminais, sendo três por tráfico de drogas e uma por roubo. Após a alta hospitalar, ele foi orientado a abrir um boletim de ocorrência na 99ª DP de Itatiaia, assim que estivesse em condições físicas e psicológicas.