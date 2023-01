Após morte de turista afogado, Defesa Civil recoloca sinalização em riachos e cachoeiras - Sonita Palmer/PMI

Publicado 24/01/2023 18:19 | Atualizado 24/01/2023 18:53

Após a morte por afogamento de um turista suíço , a Defesa Civil de Itatiaia começou a recolocar as placas de sinalização e alerta nas proximidades dos riachos, balneários e cachoeiras. Os avisos tinham sido arrancados ou depredados. Na quinta-feira passada (19), o trabalho foi realizado próximo ao Paraíso Perdido, no bairro Vila Benfica, onde aconteceu o acidente fatal.

Segundo a Defesa Civil, outras localidades no município devem receber novas placas. O objetivo é alertar e orientar a população e os turistas sobre os principais pontos com riscos de acidentes. Entre as informações que estão descritas na sinalização estão a ausência de salva-vidas no local, cheias repentinas, pedras escorregadias, além do perigo de saltos.

O diretor do órgão, André Müller, reforça a importância da colaboração de moradores e turistas no trabalho de conservação das placas. "Durante o verão e principalmente nessa época de férias o número de banhistas nestes locais aumenta muito, por isso se fez necessária a recolocação das placas vandalizadas. Várias vezes fixamos as placas e depois vimos que foram danificadas, portanto, pedimos a colaboração de todos nesse trabalho de conservação", reforçou.