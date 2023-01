Publicado 30/01/2023 16:24

Um adolescente, de 16 anos, foi agredido e roubado na noite de domingo (29) em Itatiaia. O crime aconteceu às margens da Via Dutra, na altura do bairro Campo Alegre.

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi encontrada com as mãos e os pés feridos. Ele informou que havia saído do bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro, com destino a Itatiaia para encontrar a namorada.

Enquanto esperava o ônibus ele foi surpreendido por seis homens, que lhe agredidaram e levaram sua mochila, celular e documentos. Para escapar dos criminosos, ele correu e pulou a grade que divide a pista.

Por conta dos ferimentos, ele foi levado pela PM para o Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros, onde foi atendido e liberado. Depois ele registrou o caso na 99ª DP de Itatiaia. Após isso, ele foi encaminhado pelo Conselho Tutelar para o abrigo do município, por se tratar de um adolescente.