Itatiaia cria Comissão de Revisão dos Logradouros Públicos para identificação de ruasDivulgação

Publicado 04/07/2023 10:36 | Atualizado 04/07/2023 10:40

Foi criada em Itatiaia, através da Lei nº 1.380/2023, uma Comissão de Revisão dos Logradouros públicos. O objetivo é identificar as ruas e imóveis para implantação de um Código de Endereçamento Postal (CEP) de cada localidade. A equipe será composta por setores da administração pública, de acordo com as Secretarias de Planejamento e de Administração.

A comissão fará o levantamento cadastral e físico de informações nas localidades do município, além de identificar e corrigir problemas relacionados aos logradouros e a numeração dos imóveis. Depois, os dados serão repassados à equipe dos Correios para a implantação da codificação postal.

Segundo a lei, o grupo irá propor e incentivar parcerias público-privadas na confecção das placas de identificação dos logradouros de forma padronizada e encaminhar à Câmara Municipal todos as ruas e endereços sem nomenclatura para que seja dado um nome oficial.