Polícia Civil prende suspeito de tentar matar homem que fugiu pelo Rio Paraíba do Sul, em Itatiaia - Divulgação

Polícia Civil prende suspeito de tentar matar homem que fugiu pelo Rio Paraíba do Sul, em ItatiaiaDivulgação

Publicado 10/10/2023 16:32 | Atualizado 10/10/2023 17:27

A Polícia Civil de Itatiaia prendeu na segunda-feira (9) um jovem, de 20 anos, suspeito de tentar matar um homem, de 41 anos, em Itatiaia. Ele foi encontrado no bairro Jardim Paineiras. Um outro suspeito continua foragido.

Segundo a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu durante a madrugada de segunda. A vítima informou que estava no bairro Vila Paraíso quando foi surpreendido por dois criminosos que atiraram contra ele. Para fugir do ataque, ele pulou no Rio Paraíba do Sul e nadou até Resende.

Depois, ele deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na Cidade Alegria, com ferimentos no braço e nas nádegas. O homem recebeu atendimento médico e, em seguida, foi transferido para o Hospital de Emergência, no bairro Jardim Jalisco. Ele teve alta ainda na segunda-feira.

Após a vítima prestar depoimento na 99ª DP de Itatiaia, os agentes foram até as ruas e conseguiram localizar o primeiro suspeito. Ele foi preso, levado para a delegacia e autuado por tentativa de homicídio. O jovem já foi encaminhado à Cadeia Pública de Volta Redonda, para audiência pública.