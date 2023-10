Corrida Federal Rosa é adiada em Itatiaia - Divulgação

Publicado 26/10/2023 18:00 | Atualizado 26/10/2023 18:05

Por conta da previsão de chuva para este domingo (29), a Corrida Federal Rosa foi adiada para o dia 12 de novembro. A competição é organizada pelo Instituto Federal Kids, em parceria com a Secretaria de Políticas Públicas Para as Mulheres, e o Sesc.

Com início a partir das 8h e largada na Quadra do Jardim Itatiaia, a Corrida terá 4km de corrida e 2km de caminhada. O evento tem como objetivo proporcionar um momento para reflexão sobre a importância do combate ao feminicídio e a violência doméstica.