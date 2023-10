Delegado de Resende se pronuncia sobre representação do prefeito de Itatiaia: "Ele deveria pedir desculpas" - Divulgação

Delegado de Resende se pronuncia sobre representação do prefeito de Itatiaia: "Ele deveria pedir desculpas"Divulgação

Publicado 26/10/2023 10:31

O delegado de Resende, Michel Floroschk, se pronunciou após a defesa do prefeito de Itatiaia, Irineu Nogueira (MDB), entrar com uma representação contra ele na Corregedoria da Polícia Civil, junto ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Irineu foi preso em flagrante no dia 17 deste mês por injúria racial, depois de ser acusado de chamar uma funcionária de uma padaria em Resende de "negrinha". Ele responde em liberdade

ele não tem direito é de ir em uma padaria ofender uma mãe negra de quatro filhos. Isso ele não tem direito, por isso que ele foi preso. Ele tinha que se defender disso. Ele deveria ir na padaria hoje e pedir desculpas para aquela senhora e não tentar achar motivos que não existem para Em entrevista à rádio Real FM, de Resende, o delegado afirmou que a defesa tem direito de entrar com uma representação, mas que não vê necessidade deste artifício. "Não vejo qualquer utilidade nisso, mas é um direito dele. O que. Isso ele não tem direito, por isso que ele foi preso. Ele tinha que se defender disso.e não tentar achar motivos que não existem para ficar bem popularmente ".

Michel destacou ainda que apenas cumpriu o seu dever como agente público. "O delegado de polícia não é um cargo eletivo, ele atua de acordo com a lei, se fosse por vontade minha eu nem teria prendido o prefeito, mas eu sigo a lei. A lei determina que racistas merecem punição e foi o que aconteceu. Ele deveria, com a certa idade que ele tem, refletir a sua conduta e buscar a redenção. Seria justo, seria bonito".

eu já enfrentei todo tipo de bandido, não me amendrontei diante de nenhum deles. Então, isto faz parte do jogo", completou Floroschk. O anúncio da representação acontece um dia depois da Câmara Municipal de Itatiaia abrir um processo de impeachment contra Irineu Nogueira. "Eu desejo boa sorte a ele e boa sorte maior ao povo de Itatiaia. Ele tomou ciência que foi aberto um processo de impeachment contra ele. Então, assim, eu desejo maior sorte ao povo de Itatiaia. Nesta vida de delegadoEntão, isto faz parte do jogo", completou Floroschk.

Em um vídeo publicado na noite de quarta-feira (25), a defesa de Irineu Nogueira classificou a prisão como uma arbitrariedade. "O que mais me chamou a atenção, além do caso em si que denota um completo arbítrio da autoridade policial, foi a declaração do delegado para a grande mídia dizendo que ele teria confessado. Ao contrário, ele refutou tudo o que foi dito. Eu tenho certeza que a Justiça demonstrará sua inocência. E não só a Justiça, mas como todos os munícipes de Itatiaia podem ter certeza que o senhor é inocente", disse o advogado Rafael Faria.

Irineu reforçou que foi acusado injustamente. "Como todos sabem, fui acusado injustamente por algo que repudio e que não cometi, mas gostaria de tranquilizá-los quanto aos últimos acontecimentos e dizer que as medidas necessárias já estão sendo tomadas. Reafirmo que acredito firmemente na justiça de Deus e dos homens e que certo da minha inocência a minha parte não deixarei de fazer, esperançoso de que tão logo tudo estará devidamente esclarecido", finalizou.