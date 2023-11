Senai abre inscrições para curso gratuito em Itatiaia - Divulgação

Publicado 06/11/2023 07:44 | Atualizado 06/11/2023 08:35

O Senai abriu as inscrições para o curso gratuito de Assistente de Controle de Qualidade em Itatiaia. Os interessados devem se inscrever até o dia 10 de novembro, das 8h às 17h, no Site do município, que fica na Avenida dos Expedicionários, 575, Centro.

Para participar os moradores de Itatiaia devem ter no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental completo. O curso inicia no dia 21 de novembro e será realizado no Senai Resende, das 18h às 22h. São oferecidas 30 vagas.