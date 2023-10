Itatiaia realiza feira de adoção de animais com vacinação antirrábica - Divulgação

Publicado 27/10/2023 07:00 | Atualizado 27/10/2023 11:05

A Vigilância Ambiental de Itatiaia realiza nesta sexta-feira (27) mais uma edição da Feira de Adoção de Cães e Gatos. Os moradores poderão levar os animais para receber a dose da vacina antirrábica e também haverá cadastro para castrações gratuitas. A ação acontece na Rua Pastor Augusto Tavares Pereira até às 12h.

Podem ser vacinados contra a raiva todos os cães e gatos a partir de quatro meses de idade. Os animais, no entanto, não podem estar doentes e as fêmeas não devem estar no período de gestação. No sábado (28), a feira de adoção estará na Rua 39, no bairro Jardim Itatiaia, com cadastro para castrações.

Para adotar um animal, o morador deve ser maior de idade, apresentar documentos como RG ou CPF, comprovante de residência e preencher e assinar um termo de adoção e posse. A castração de todos os animais adotados é garantida. Mais informações podem ser adquiridas pelo telefone (24) 3352-4243.