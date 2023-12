Itatiaia tem expectativa de quase 90% de ocupação para o Réveillon - Divulgação

Publicado 29/12/2023 09:00 | Atualizado 29/12/2023 16:08

O estado do Rio de Janeiro está de casa cheia, neste fim de ano, com a chegada de turistas para as comemorações do Réveillon. Só na capital, a expectativa dos hotéis é de 95% de ocupação no final de semana da virada. No interior, a média está em 91,16%. Penedo, em Itatiaia, se destaca com 89,90%.

Para garantir a segurança do grande público previsto para as festas da virada do ano em todo o estado, o Governo do Rio de Janeiro e a Secretaria de Polícia Militar montaram um planejamento especial que vai mobilizar mais de 22 mil PMs. "Reforçamos o policiamento nas ruas e vamos usar todo o nosso aparato tecnológico para que as pessoas se sintam seguras e possam festejar", ressalta o governador Cláudio Castro.

O secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, comemora o bom desempenho da hotelaria no interior. "Mais uma vez temos ótimos números de ocupação hoteleira nas cidades do interior do estado. Isso é fruto de muito trabalho, do nosso compromisso em promover as 12 regiões turísticas do Rio de Janeiro".