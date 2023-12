Arquivo/Natal em Itatiaia - Sonita Palmer

Arquivo/Natal em ItatiaiaSonita Palmer

Publicado 19/12/2023 13:00 | Atualizado 19/12/2023 16:57

A Secretaria de Assistência Social de Itatiaia realiza nesta quarta-feira (20) o projeto "Natal Social". O evento será na Rua João Paulo de Faria, no Centro, das 12h às 16h. A ação contará com várias brincadeiras para as crianças e atrações para os adultos.

A iniciativa terá com pula-pula, touro mecânico, alpinismo, cama elástica, tobogã, castelinho pula-pula, multiparque de infláveis, música, ginástica da terceira idade, além de carrinhos de pipoca, de picolé, de algodão-doce, de cachorro-quente e de churros.