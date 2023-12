Colisão entre carros deixa pessoa ferida na Via Dutra, em Itatiaia - Divulgação

Publicado 14/12/2023 00:09

Uma colisão entre dois veículos seguida do capotamento de um dos carros deixou uma pessoa ferida na quarta-feira (13). O acidente aconteceu no sentido São Paulo da Via Dutra, em Itatiaia (RJ).

Segundo a concessionária que administra a rodovia, a vítima, que não foi identificada, foi socorrida para o Hospital de Emergência de Resende. A unidade não informou o estado de saúde dele.

O trânsito chegou a ficar parcialmente interditado, mas já foi liberado. O congestionamento chegou a quatro quilômetros.