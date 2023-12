Itatiaia abre inscrições para seleção de projetos da Lei Paulo Gustavo - Divulgação

Publicado 05/12/2023 08:00 | Atualizado 05/12/2023 08:54

A Prefeitura de Itatiaia está com inscrições abertas até às 16h do dia 5 de dezembro para seleção de projetos culturais da Lei Paulo Gustavo. O recebimento das documentações para inscrições e credenciamento, conforme os critérios dos Editais, vai acontecer por meio da Superintendência Municipal de Cultura de Itatiaia, em ambiente virtual, no endereço eletrônico . Outras informações podem ser obtidas através do e-mail assessoriacultural.pmi@gmail.com e/ou pelo telefone (24) 3352-2077.

Os projetos inscritos serão analisados por um grupo que será criado com esta finalidade. Os projetos selecionados serão contemplados com recursos da Lei Paulo Gustavo, criada para incentivar a cultura e garantir ações emergenciais, com o objetivo de reconstruir o setor de Cultura, que foi afetado pela pandemia de Covid-19.

O acesso aos recursos da Lei Paulo Gustavo por produtores, gestores e fazedores de cultura será feito através de concorrência em edital ou demais chamamentos públicos pelos municípios, estados e Distrito Federal. Para concorrer à verba da Lei Paulo Gustavo podem se candidatar pessoas físicas, empresas, pessoas jurídicas sem fins lucrativos (associações, fundações e organizações da sociedade civil.