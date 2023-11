PRF flagra caminhão com mais de 11 toneladas de excesso de peso - Divulgação

Publicado 27/11/2023 08:31 | Atualizado 27/11/2023 08:39

Um caminhão que transportava placas de pisos cerâmicos foi flagrado com mais de 11 toneladas de excesso de peso. O caso aconteceu no domingo (26) na Via Dutra, em Itatiaia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ao ser abordado, os agentes verificaram pela nota fiscal o excesso de peso. O veículo foi levado para o posto de pesagem de Resende.

Na balança, foi constatado o excesso de 11.400 kg. O caminhão ficou detido para regularização, ou seja, transbordo do material, além das multas por conta das infrações.