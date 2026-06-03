Tecnologia será utilizada em inspeções remotas de barragens e equipamentos submersosFoto: Divulgação
AXIA Energia testa robôs subaquáticos em usina de Funil para ampliar segurança e monitoramento de estruturas
Tecnologia será utilizada em inspeções remotas de barragens e equipamentos submersos, reduzindo riscos para trabalhadores e aumentando a eficiência operacional
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Câmara de Itatiaia instaura Comissão Processante para apurar uso de trator adquirido por convênio federal
Durante a fiscalização parlamentar, não teriam sido apresentados documentos administrativos que justificassem formalmente a presença do equipamento em outro município
Itatiaia recebe 3ª edição do programa 'RJ para Todos' nesta terça-feira, dia 19
Parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura oferece serviços gratuitos como emissão de documentos, balcão de empregos e atendimentos sociais no Centro da cidade
Itatiaia terá show gratuito com Wagner José e seu Bando
O show vai acontecer na Praça da Maromba no próxima dia 24, sábado
Prefeitura de Itatiaia reforça campanha do 'Maio Laranja' nas escolas
Ação conta com palestras realizadas por servidores do CREAS
PRF apreende drogas com passageiro de ônibus interestadual em Itatiaia
A apreensão foi realizada no pedágio de Itatiaia, sentido Rio de Janeiro
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