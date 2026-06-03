Tecnologia será utilizada em inspeções remotas de barragens e equipamentos submersos - Foto: Divulgação

Tecnologia será utilizada em inspeções remotas de barragens e equipamentos submersosFoto: Divulgação

Publicado 03/06/2026 14:45

Itatiaia - A tecnologia emprega veículos operados remotamente, conhecidos como ROVs (Remotely Operated Vehicles), que permitem a realização de inspeções submersas sem a necessidade de mergulho humano. Com isso, a empresa pretende aumentar significativamente a segurança dos colaboradores, reduzindo a exposição a riscos como correntezas, baixa visibilidade, ambientes confinados, sucção hidráulica e possíveis aprisionamentos subaquáticos.

O projeto prevê investimentos de aproximadamente R$ 2 milhões e a expectativa é que os equipamentos comecem a operar de forma definitiva nas usinas da companhia a partir do final de junho deste ano.

A solução foi selecionada por meio do Programa PowerUp, um dos módulos da plataforma Innovation Grid, desenvolvida pela própria AXIA Energia para conectar a empresa a startups, universidades, centros de pesquisa e empresas de tecnologia. O equipamento escolhido foi o modelo Fifish V6 Expert, fabricado pela empresa chinesa QYSEA.

Compacto e altamente manobrável, o robô pesa 4,6 quilos, possui câmera 4K, sensores avançados e braço mecânico para execução de tarefas específicas. Além das inspeções em barragens, grades de tomada d’água, dutos forçados e turbinas, o equipamento também pode ser utilizado para resgatar objetos ou remover materiais que estejam comprometendo a vedação de comportas.

Segundo o diretor dos Centros de Excelência Digitais da AXIA Energia, Lucas Dutra Pinz, a iniciativa reforça o compromisso da companhia com a inovação e a segurança operacional.

“O robô possibilita que um operador monitore à distância as condições das estruturas submersas com muito mais eficiência, evitando que nossos colaboradores precisem se submeter a riscos para realizar inspeções e reduzindo a necessidade de atividades de mergulho. Essa iniciativa tecnológica reforça o compromisso da AXIA Energia em buscar soluções que reduzam a exposição humana a condições adversas, ao mesmo tempo em que ampliam a qualidade e a confiabilidade das análises técnicas”, destacou.

Além de proporcionar maior segurança, a utilização dos ROVs permitirá registros mais detalhados e padronizados das condições das estruturas submersas, contribuindo para o planejamento de manutenções preventivas e preditivas, além de aumentar a confiabilidade das inspeções realizadas.

A AXIA Energia é atualmente a maior empresa de energia renovável do Hemisfério Sul, responsável por 17% da capacidade de geração de energia do país e por 37% das linhas de transmissão do Sistema Interligado Nacional (SIN). A companhia opera 81 usinas, sendo 47 hidrelétricas, 33 eólicas e uma solar, mantendo toda a sua capacidade instalada baseada em fontes renováveis.