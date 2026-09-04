A ocorrência será encaminhada para a 99ª Delegacia de Polícia, em Itatiaia - Foto: Operação Foco

A ocorrência será encaminhada para a 99ª Delegacia de Polícia, em ItatiaiaFoto: Operação Foco

Publicado 04/09/2026 16:19

Itatiaia - Agentes do Gabinete de Segurança Institucional do Governo do Estado (GSI-RJ), que atuam na Operação Foco, apreenderam mais de 500 quilos de maconha na manhã desta sexta-feira (4), após um caminhão tentar escapar da fiscalização no Posto Fiscal de Agentes do Gabinete de Segurança Institucional do Governo do Estado (GSI-RJ), que atuam na Operação Foco, apreenderam mais de 500 quilos de maconha na manhã desta sexta-feira (4), após um caminhão tentar escapar da fiscalização no Posto Fiscal de Itatiaia , na Via Dutra. Um homem foi preso.

Segundo o GSI, o caminhão passou pelo posto de fiscalização e recebeu ordem de parada, mas o motorista desobedeceu e fugiu. Os agentes iniciaram uma perseguição e conseguiram interceptar o veículo próximo ao pedágio de Itatiaia.

Durante a abordagem, um veículo escuro que acompanhava o caminhão se aproximou, e os ocupantes atiraram contra os agentes. Houve troca de tiros. Os suspeitos que estavam no caminhão abandonaram o veículo e fugiram por uma área de mata, chegando a atravessar um rio.

Um dos homens foi alcançado e preso. O outro conseguiu fugir e é procurado. Nenhum agente ficou ferido. Não obtivemos resposta da defesa do suspeito preso.

O caminhão foi levado para o Posto Fiscal de Itatiaia, onde as equipes encontraram a carga de maconha. A contabilização ainda estava sendo concluída, mas a apreensão já ultrapassava 500 quilos. A ocorrência será encaminhada para a 99ª Delegacia de Polícia, em Itatiaia.

A apreensão ocorreu um dia após o Governo do Estado e o Ministério da Justiça e Segurança Pública assinarem dois Acordos de Cooperação Técnica para ampliar a integração entre forças estaduais e federais no combate ao crime organizado. Um dos acordos prevê ações voltadas à proteção dos corredores logísticos do estado, com integração de inteligência, fiscalização, monitoramento e investigação para combater crimes como roubo de cargas e veículos, receptação e atuação de organizações criminosas. A Operação Foco atua nas divisas do Rio de Janeiro em conjunto com a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ).