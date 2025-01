Ao todo estão disponíveis 22 vagas para diversas áreas - Reprodução

Ao todo estão disponíveis 22 vagas para diversas áreasReprodução

Publicado 30/01/2025 12:22

Prefeitura de Japeri, por meio da Secretaria Municipal de Educação, divulgou o edital para seleção de oficineiros que irão atuar no Programa “Escola de Tempo Integral” durante o ano letivo de 2025. Ao todo estão disponíveis 22 vagas, sendo nove para a Escola Municipal Paulo Félix Saudade, cinco para a Escola Municipal Rio D’Ouro e oito para a Escola Municipal de Educação Infantil Marco Félix Pereira.

As vagas abrangem diversas áreas, como atividade física e motora, música (flauta), horta, educação ambiental e agrícola, além de atividades voltadas para a educação infantil, incluindo ações artísticas, literárias, jogos e brincadeiras.

Também estão disponíveis oportunidades para reforço de português e matemática, atividades artísticas como teatro, artes plásticas e musicalização, psicomotricidade (atividade física), dança e expressão corporal. Os oficineiros selecionados receberão um auxílio financeiro mensal de até R$ 1.200,00 para ressarcimento de despesas pessoais.

As inscrições serão realizadas presencialmente até nesta quinta-feira (30/01) das 10h às 14h, na EMEI Profª Marco A. Félix Pereira.

A participação é gratuita, e os interessados devem comparecer à unidade escolar de interesse com os documentos necessários que comprovem experiência na área desejada.

Para participar, é necessário ter no mínimo 18 anos, experiência comprovada na área de atuação, disponibilidade para reuniões de formação e competências em liderança, comunicação, acolhimento e sensibilidade no trabalho com crianças.

Os resultados serão divulgados no dia 31 de janeiro nas unidades escolares e no Diário Oficial. Os selecionados atuarão de março a dezembro de 2025, participando de formações contínuas e contribuindo para o desenvolvimento educacional dos alunos.