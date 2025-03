A prefeita Fernanda Ontiveros destacou a importância do programa e ressaltou que a iniciativa do Governo Federal tem sido fundamental para garantir atendimento de qualidade à população - PMJ / Samuel Sant?anna

Japeri - A Prefeitura de Japeri sediou o Acolhimento Locoregional do Programa Mais Médicos, na Escola Municipal Ary Schiavo, na última segunda-feira, (17). O encontro foi organizado pelo Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Apoio à Gestão da Atenção Primária, da Coordenação-Geral de Provimento Profissional e do Núcleo de Articulação Institucional. O evento reuniu gestores e profissionais de quatro cidades da Baixada Fluminense atendidas pelos programas Mais Médicos e Médicos pelo Brasil.



Presente na abertura, a prefeita Fernanda Ontiveros destacou a importância do programa para a cidade e ressaltou que a iniciativa do Governo Federal tem sido fundamental para garantir atendimento de qualidade à população japeriense.

“O Programa Mais Médicos tem um impacto direto na nossa rede de Atenção Primária, somando aos nossos, outros profissionais capacitados para atender nossas comunidades. Em Japeri, esse reforço é essencial para ampliar o acesso à saúde, fortalecer as unidades básicas e garantir que o nosso povo tenha acompanhamento médico contínuo e humanizado”, afirmou a prefeita ao lado do secretário de saúde, Roberto Pontes. “O Programa Mais Médicos tem um impacto direto na nossa rede de Atenção Primária, somando aos nossos, outros profissionais capacitados para atender nossas comunidades. Em Japeri, esse reforço é essencial para ampliar o acesso à saúde, fortalecer as unidades básicas e garantir que o nosso povo tenha acompanhamento médico contínuo e humanizado”, afirmou a prefeita ao lado do secretário de saúde, Roberto Pontes.

Na mesa de abertura, representantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Superintendência do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro (Sems-RJ) acompanharam as apresentações dos municípios de Japeri, Queimados, Seropédica e Itaguaí, que relataram a importância dos programas federais na estruturação das políticas públicas de saúde em seus territórios.

Segundo Alexandre Batista, referência central dos Programas Mais Médicos e Médicos pelo Brasil nos estados de Alagoas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, o primeiro dia de evento foi marcado também por importantes avanços anunciados pelo Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ele destacou que os encontros de acolhimento são fundamentais para a instrução dos profissionais e orientação dos gestores municipais.



“Esse nosso encontro nos mostra que levar saúde à população não é uma tarefa fácil. Hoje, enquanto estamos aqui, em Brasília, ocorre o anúncio de novidades para os programas. Nossa missão é árdua, precisamos preencher os vazios sanitários, garantir atendimento à comunidades específicas, como indígenas, quilombolas e população privada de liberdade, além de ofertar capacitação e especialização aos profissionais médicos. Temos sete modelos de organização dentro da Atenção Primária em Saúde e, aqui em Japeri, nosso objetivo é criar a unidade de saúde prisional, que é um grande desafio”, explicou Batista.

Entre as cidades participantes do encontro, Japeri é a que possui o maior número de profissionais ativos no Programa Mais Médicos, com 40 médicos atuando na rede municipal de saúde. Em seguida, vêm Seropédica (26), Itaguaí (23) e Queimados (4). Entre as cidades participantes do encontro, Japeri é a que possui o maior número de profissionais ativos no Programa Mais Médicos, com 40 médicos atuando na rede municipal de saúde. Em seguida, vêm Seropédica (26), Itaguaí (23) e Queimados (4).