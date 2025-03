A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 55ª DP - Divulgação / 24º BPM

Publicado 20/03/2025 12:27

Japeri - Um suspeito foi preso pelos policiais militares do 24º BPM (Queimados), na tarde desta quarta-feira (19), no bairro Chacrinha, em Japeri. Com o preso, que tentou fugir no momento da abordagem, os policiais apreenderam: 01 revólver calibre 38; 04 rádios transmissores; e drogas.

O homem foi conduzido preso para o registro da ocorrência policial na 55ª DP (Queimados).