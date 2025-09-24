Para erguer as estruturas, já foram utilizados cerca de 35 caminhões betoneira de concreto na execução de 16 lajes e construídos 7.552 m² de alvenaria - Divulgação

Publicado 24/09/2025 17:47

Japeri - O novo residencial com 122 unidades do Programa Minha Casa, Minha Vida segue ganhando forma no bairro Mucajá, em Engenheiro Pedreira. As obras já alcançaram 30% de execução e avançam em ritmo acelerado. Mais de 70 profissionais atuam diariamente na fundação, alvenaria estrutural até o 2º pavimento e aplicação do contrapiso. Cada bloco terá quatro andares, projetados para garantir conforto e praticidade aos futuros moradores.

A próxima etapa trará mudanças importantes, com o início do revestimento interno, implantação da infraestrutura de drenagem, hidráulica e esgoto, além do reboco. Até agora, 64 apartamentos já estão em fase de acabamento, com o contrapiso concluído, aproximando o sonho da casa própria da realidade de muitas famílias.

A prefeita Dra. Fernanda Ontiveros destacou a importância do empreendimento para os moradores de Japeri.

“Essas moradias representam dignidade e oportunidade para as famílias da nossa cidade. Estamos trabalhando para transformar o sonho da casa própria em realidade, trazendo qualidade de vida e mais inclusão social”, afirmou.

O secretário municipal de Urbanismo e Habitação, José Áureo , reforçou o empenho da equipe.

“Mais do que construir prédios, estamos construindo esperança. Esse projeto, em parceria com o Governo Federal, é um marco para Japeri e vai mudar a vida de centenas de famílias”, declarou.

Para erguer as estruturas, já foram utilizados cerca de 35 caminhões betoneira de concreto na execução de 16 lajes e construídos 7.552 m² de alvenaria, o equivalente a milhares de metros de paredes erguidas. O residencial será composto por oito blocos de quatro pavimentos, cada andar com quatro apartamentos.

As unidades terão dois quartos, varanda, sala, cozinha com área de serviço e banheiro. Algumas serão adaptadas para pessoas com deficiência, reforçando o compromisso com a inclusão e a acessibilidade. O condomínio contará ainda com áreas comuns voltadas ao bem-estar e à convivência, como quadra esportiva, parquinho infantil, academia ao ar livre, espaço gourmet e bicicletário.

Com dedicação diária, a equipe mantém o ritmo constante das obras. Mais do que prédios, o projeto, fruto da parceria entre o Governo Federal e a Prefeitura de Japeri, representa dignidade, esperança e novas oportunidades para centenas de famílias da cidade.