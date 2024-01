Mapa do município - Arquivo NinoBellieny

Publicado 17/01/2024 18:39

Laje do Muriaé- Começou na segunda-feira (15) o recadastramento da Cedae para atualização cadastral e regularização do abastecimento d'água.

Laje vai receber ramais padronizados com hidrômetros sem ônus para o consumidor. Funcionários uniformizados com crachás visitarão os pontos da rede distribuidora até o próximo sábado (20) das 8 às 16:30 horas.



Para cadastrar-se, o titular ou o usuário devem informar nome completo, CPF, telefone, e-mail e uma cópia do Imposto Territorial Urbano- IPTU.

Para mais informações, basta ligar para 0800-282-1195.