Local teve instalação de galeria.Foto: Divulgação/Prefeitura de Levy Gasparian

Publicado 03/01/2024 13:36

No fim de dezembro, a Prefeitura de Levy Gasparian realizou uma obra de infraestrutura na Rua Projetada, dentro do Conjunto Habitacional Luiz Bento Argon. O asfaltamento na área foi necessário por conta da construção da galeria, feita para evitar problemas de alagamentos, que eram recorrentes em fortes chuvas no município.