Formatura do Proerd em Levy GasparianFoto: Divulgação

Publicado 11/12/2024 09:10

Levy Gasparian - Na noite da última quinta-feira (5), o Ciep Padre Joaquim Chaves de Figueiredo sediou a solenidade de formatura dos alunos do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) das escolas municipais de Comendador Levy Gasparian.

Aplicado pela Sargento PM Juliana Silva, o programa se desenvolveu durante o segundo semestre de 2024, contando com a participação de 100 alunos do município, estudantes do 5º ano do ensino fundamental das escolas municipais Maria Serrat Soares, Irene Ny Leite, São João Batista e CIEP Padre Joaquim Chaves de Figueiredo.

O Programa Educacional de Resistência às Drogas é uma forma de atuação da Polícia Militar direcionada à prevenção ao uso e abuso de drogas. Aborda desde a auto estima, a importância de ser responsável, como, prevenção de práticas violentas como o bullying, dentro e fora do ambiente escolar. O lema é “Manter Nossas Crianças Longe das Drogas”.

Ao final do programa, é solicitado aos alunos a elaboração de uma redação sobre tudo que foi aprendido, com a que melhor descreve o PROERD, sendo escolhida e premiada. Esse ano, a que melhor representou o programa foi elaborada pela aluna Ivy Sofia da Mota Vieira, da E.M. São João Batista.

Estiveram presentes, a Secretária Municipal de Educação, Vanessa Souza da Silva – representando o Prefeito Claudio Mannarino, Tenente Jesus – representando o 38° Batalhão, Sargento Martins – representando a Coordenação Técnica do PROERD, os instrutores do programa, Sargento Juliana Silva, Sargento Juliana Freitas, Sargento Anderson Silva e Cabo Shirlei, Diretores e Professores das escolas contempladas e familiares dos formandos.