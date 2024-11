Reunião realizada na Secretaria de Educação - Foto: Divulgação

Reunião realizada na Secretaria de EducaçãoFoto: Divulgação

Publicado 14/11/2024 21:05

Levy Gasparian - “Plano de Metas para o IDEB 2025.” Esse foi o tema do encontro realizado na última semana, na sede da Secretaria Municipal de Educação, que reuniu diretores, coordenadores e equipe pedagógica.

Coordenado pela secretária da pasta, Vanessa Souza da Silva, o encontro foi uma continuidade da apresentação do plano, sendo que nessa oportunidade, os diretores e orientadores expuseram e discutiram seus planejamentos individuais, junto aos demais membros da equipe responsável pela gestão da educação gaspariense.

O IDEB é calculado com base no conhecimento dos alunos em português e matemática (Saeb) e no fluxo escolar (taxa de aprovação) e estabelece metas a serem atingidas gradualmente, buscando sempre a melhoria da qualidade do ensino. O índice varia de 0 a 10 e quanto maior a nota, melhor.

Essa foi mais uma ação integrante do projeto “Levy Gasparian uma Cidade Educadora”, realizado pela Secretaria de Educação.