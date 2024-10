Bombeiros resgataram o animal - Foto: Divulgação/CBMERJ

Publicado 19/10/2024 10:22

Levy Gasparian - Nesta sexta-feira (19), o Corpo de Bombeiros resgatou uma cabra que estava presa no alto de uma pedreira em Levy Gasparian. O animal estava a cerca de 200 metros de altura e foi resgatada por 13 bombeiros do quartel de Três Rios (DBM 3/15).

A ação contou com o apoio de um especialista em salvamento em montanha da corporação. Ao todo, o trabalho levou por volta de quatro horas para ser concluído.

Após o reconhecimento do terreno, os militares empregaram técnicas de escalada e rapel para alcançar o animal, que estava em uma área de difícil acesso. Cordas, mosquetões, EPIs, freios e alavancas para ancoragem estão entre os equipamentos utilizados no salvamento.



A cabra foi entregue ao seu tutor, no local do resgate.