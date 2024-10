Claudio Mannarino - Foto: Reprodução

Publicado 06/10/2024 19:52 | Atualizado 06/10/2024 23:05

Levy Gasparian - Claudio Mannarino (União Brasil) foi reeleito prefeito de Levy Gasparian, neste domingo (6). O candidato à reeleição teve 76,68% dos votos, contra 23,32% de Edilaine da Saúde (Republicanos).

"Uma campanha feita com amor só poderia se encerrar com um agradecimento especial! Foram longos dias de luta, uma campanha bem feita, limpa e com a nossa vitória. Vitória de quem sempre fez e fará muito mais por Levy. Vitória do povo gaspariense! Sempre digo que nunca faço nada sozinho. Por isso, quero agradecer, primeiramente, a Deus que nos fortaleceu a cada dia e a todos que estiveram conosco construindo essa campanha magnífica. Obrigado a cada eleitor nosso, a cada pessoa que nos recebeu em sua casa e que tirou um tempinho para ouvir nossas propostas! A cada sorriso, cumprimento e abraço que encontramos nas ruas e nos energizaram a cada dia. Gratidão", disse o prefeito reeleito em post nas redes sociais.

Além de ser o atual prefeito do município, Mannarino já havia governado a cidade entre 2009 e 2016.