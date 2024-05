Profissionais da rede pública de educação. - Foto: Divulgação/Levy Gasparian

Publicado 21/05/2024 16:54

Levy Gasparian - Na última semana, a rede pública municipal de ensino de Levy Gasparian deu início às formações do Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (LEEI), uma iniciativa de desenvolvimento profissional docente voltada para os professores da Educação Infantil. O LEEI vem sendo implementado em 15 estados e no Distrito Federal, com o objetivo de ofertar formação continuada a profissionais da Educação Infantil.

O programa, adotado pela rede pública municipal, visa apoiar, teórica e metodologicamente, os docentes, focando na oralidade, leitura e escrita. O intuito é desenvolver práticas educativas que ampliem as experiências das crianças com a linguagem escrita, respeitando as especificidades da primeira infância. Além disso, o LEEI considera a leitura e a escrita como práticas sociais que fazem parte do cotidiano e sustentam interações e atividades lúdicas durante essa fase da vida.

Os encontros do programa ocorrerão mensalmente na Escola Municipal São João Batista, sob a coordenação da Professora Daniela Almada, com aulas ministradas pela Professora Doutora Luciane A. Souza. O curso de extensão, com uma carga horária de 126 horas, será certificado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

No primeiro encontro, as professoras compartilharam suas expectativas e se engajaram nas atividades propostas, que abordaram questões fundamentais como "O que é Literatura?" e "O que esperamos das crianças quando lemos um livro de literatura?". Esse evento marcou o início de uma série de treze encontros presenciais que prometem enriquecer o desenvolvimento profissional dos educadores.

O próximo encontro está previsto para acontecer ainda este mês e terá como foco os estudos sobre Cultura. A participação entusiasmada das professoras no primeiro encontro é um indicativo promissor do impacto positivo que o LEEI terá na formação dos docentes e, consequentemente, na educação das crianças.