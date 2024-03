Creche e Escola em Tempo Integral. - Foto: Divulgação

Creche e Escola em Tempo Integral.Foto: Divulgação

Publicado 18/03/2024 19:21

Levy Gasparian - O município de Comendador Levu Gasparian deve receber novos investimentos do Governo Federal. O anúncio do Novo PAC aponta para a construção de uma nova creche e uma escola em tempo integral no município, em valores superiores a R$ 17 milhões.

“Fico extremamente grato pela escolha da minha cidade, pelo olhar que nossos parceiros têm. Deixo aqui meu agradecimento”, disse o prefeito de Levy Gasparian, Claudio Mannarino.

O projeto da Creche/Escola de Educação Infantil tem capacidade de atendimento de até 376 crianças em dois turnos ou 188 crianças em período integral. Uma estrutura de aproximadamente 2.000m2, com playground, refeitório, sala multiúso, pátio coberto, jardim/horta deve ser construída.

Já o projeto da Escola em Tempo Integral, contempla até 455 alunos, do ensino fundamental, I e II, em uma estrutura com 13 salas de aula, biblioteca, refeitório, sala multiuso e quadra. Ao todo, são quase 7.000m2 de construção.