Levy Folia começa nesta sexta-feira.Foto: Divulgação/Prefeitura de Levy Gasparian

Publicado 08/02/2024 19:50

Levy Gasparian - A Prefeitura de Comendador Levy Gasparian divulgou a programação para o Carnaval 2024. Os dias de folia terão blocos, apresentações musicais e matinês para as crianças.

Na sexta-feira (9), a programação começa com o Baile à Fantasia da 3ª Idade, a partir de 19h, no Clube Atlético Operário. Às 22h, a Equipe Corujão Digital e o DJ Neguinho se apresentam na Praça Prefeito Joaquim José Ferreira No sábado, o Bloco Bagunça Toda começa o dia a partir das 14h, no Monte Serrat. À noite, às 22h, a Banda Circus se apresenta na Praça Prefeito Joaquim José Ferreira. O domingo tem Alan e Alisson fazendo um show na praça às 22h30.

A segunda-feira terá Bloco Brincadeira de Criança, no Monte Serrat, a partir das 14h. A Banda Sinta Liga, às 22h30, sobe ao palco na Praça Prefeito Joaquim José Ferreira. A programação se encerra na terça-feira com Ricardo Xenon e Banda Sinta Liga se apresentando a partir das 20h30 na mesma praça.

Também está programado que haverá matinê infantil a partir das 16h em diferentes pontos da cidade. No sábado, será no Centro; no domingo, será em Afonso Arinos; na segunda, em Monte Serrat; e na terça, no Centro.

A Praça Prefeito Joaquim José Ferreira também terá blocos. No domingo, Jegue Elétrico a partir das 17h. No domingo, Bonde Pesadão, às 18h.