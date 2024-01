Novas matrículas devem ser feitas na Secretaria de Educação. - Reprodução

Publicado 18/01/2024 17:05

Levy Gasparian - A partir da próxima segunda-feira (22), as escolas da rede municipal de ensino estarão abertas para a renovação de matrícula. Além disso, a Secretaria de Educação também está com as matrículas abertas, funcionando das 9h às 16h.

Para matricular o aluno em uma unidade de ensino da rede pública basta levar os documentos necessários na sede da secretaria, na Rua Reginaldo Maia, s/nº, na Reta. As aulas no município estão previstas para retornar no dia 5 de fevereiro.