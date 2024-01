Simulacro foi apreendido na 108ª DP. - Foto: Divulgação/38º BPM

Simulacro foi apreendido na 108ª DP.Foto: Divulgação/38º BPM

Publicado 08/01/2024 14:49 | Atualizado 08/01/2024 15:13

Levy Gasparian - Policiais militares do 38º BPM apreenderam um simulacro de arma de fogo e detiveram dois jovens no bairro Fonseca Almeida, em Levy Gasparian, durante a noite de domingo (7). A ocorrência foi registrada na 108ª DP, em Três Rios.

De acordo com a polícia, os agentes realizavam patrulhamento preventivo quando viram dois jovens jogarem um simulacro de pistola no chão e fugirem, ao avistarem a viatura. No entanto, os dois foram alcançados e detidos.