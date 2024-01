Sorteio será realizado no próximo mês - Foto: Reprodução

Sorteio será realizado no próximo mêsFoto: Reprodução

Publicado 04/01/2024 21:11 | Atualizado 04/01/2024 21:14

Levy Gasparian - A Prefeitura prorrogou a anistia de multas e juros incidentes no recolhimento de impostos e taxas municipais. As atualizações serão realizadas no Setor de Cadastro, na sede do Executivo, e na antiga Casa do Trabalhador, na Rua João Dias, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h, com descontos de 50% a 100%, até o dia 31 de janeiro.

Uma moto 0km será sorteada para recadastramento imobiliário e duas motos 0km serão sorteadas para recadastramento imobiliário com negociação de débitos em geral perante o município. Os sorteios irão ocorrer no dia 9 de fevereiro.

Para participar do sorteio, o contribuinte deverá atualizar os dados cadastrais. Para isso, é necessário levar carteira de identidade ou documento de constituição empresarial, CPF ou CNPJ, comprovante de endereço e documento do imóvel.