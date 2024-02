Evento ocorreu no fim de janeiro. - Foto: Reprodução/PMCLG

Evento ocorreu no fim de janeiro.Foto: Reprodução/PMCLG

Publicado 06/02/2024 14:58

Levy Gasparian - No fim do último mês, a prefeitura promoveu a II Jornada Inclusiva para pais, professores, monitores, orientadores e diretoras de escolas como parte do projeto político pedagógico municipal. O evento teve como temas "Inclusão Escolar para Surdos", no comando da psicopedagoga Rosana Araújo, e "Inclusão Escolar de Alunos com TEA", com a neuropsicopedagoga Thaís Portugal.

A Jornada teve início na tarde do dia 29, com a palestra "Inclusão Escolar para Surdos". A palestrante Rosana Araújo falou que a história da inclusão desse público passou por várias fases e que, ao longo do tempo, movimentos surgiram para promover a educação e integração dos surdos, culminando com a aceitação da língua de sinais, a conscientização sobre a cultura surda, além de avanços na acessibilidade, legislações específicas e a proposta do bilinguismo nas escolas brasileiras. Rosana discorreu também sobre a Língua Brasileira de Sinais.



No segundo dia, Thaís Portugal explanou sobre a "Inclusão Escolar de Alunos com TEA: desafios e estratégias, teoria e prática". O transtorno do espectro autista é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades. O evento terminou com uma oficina prática de criação de materiais inclusivos para autistas com sua aplicabilidade em sala de aula.