Van oftalmológica.Foto: Divulgação/PMCLG

Publicado 05/03/2024 16:18

Levy Gasparian - Durante a última semana, a Prefeitura Municipal de Comendador Levy Gasparian ofertou exames e consultas oftalmológicas para moradores do município, como parte do projeto "Visão de Futuro". Em parceria com o Instituto Evandro Ribeiro, a van oftalmológica ficou instalada na Unidade Básica de Saúde em Fonseca Almeida.

Mais informações sobre as consultas e exames devem ser obtidas na Central de Regulação na Policlínica Dr. Altino Alves Moreira.