Carro fumacê irá passar pela cidade. Foto ilustrativa. - Foto: Pedro Ventura/Agencia Brasilia

Publicado 26/02/2024 18:04

Levy Gasparian - Segundo dados da Secretaria de Saúde do município, Levy Gasparian tem 156 casos confirmados de dengue até o momento. Com isso, as equipes estão intensificando os trabalhos de combate ao Aedes Aegypti.

O carro fumacê está percorrendo toda a cidade, com uma programação prévia. Nesta segunda-feira (25), os trabalhos foram realizados no Monte Serrat e Afonso Arinos. Confira a programação para os próximos dias:

27/02: Gulf

28/02: Centro e Grotão

29/02: Fonseca Almeida e Reta

01/03: Fernandes Pinheiro e Fábrica