Local irá passar por obras.Foto: Divulgação/Prefeitura de SJVRP

Publicado 26/02/2024 16:34

Levy Gasparian - Na manhã da última sexta-feira (16), representantes do Instituto Evandro Ribeiro visitaram a Escola Municipal Irene Ney Leite, que irá passar por obras para sediar o Centro Especializado em Reabilitação do município. O imóvel passará por uma efetiva reforma, conforme as normas estruturais e demais exigências.

Com objetivo de oferecer celeridade nos atendimentos nas especialidades de otorrinolaringologia, oftalmologista e fonoaudiologia, a prefeitura de Comendador Levy Gasparian, em parceria com o IER, implantará no município, o Centro Especializado em Reabilitação, que ofertará, atendimentos de alta complexidade, 100% gratuitos.