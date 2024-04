Equipe ofertou diversos tipos de serviço para a população. - Foto: Divulgação

Equipe ofertou diversos tipos de serviço para a população.Foto: Divulgação

Publicado 02/04/2024 17:45

Levy Gasparian - A Secretaria de Saúde de Levy Gasparian realizou, na última sexta-feira (29), o projeto "Mais Saúde no seu Bairro", na Unidade Básica de Saúde do bairro Fonseca Almeida. A ação teve mais de 12 horas de atendimento com participação da equipe do DANTE, da odontologia, da UBS do bairro Fonseca Almeida, da Imunização e do Programa Saúde na Hora.

Na ação, foram ofertados diversos serviços como: coleta de preventivo, aferição de pressão arterial, glicemia capilar, orientações nutricionais, testes rápidos (sífilis, HIV, hepatite), instruções sobre higiene bucal, consulta de enfermagem, vacina contra a influenza e orientação para hipertensos e diabéticos.