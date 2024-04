Professoras que participaram. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Levy Gasparian

Professoras que participaram.Foto: Divulgação/Prefeitura de Levy Gasparian

Publicado 16/04/2024 09:37

Levy Gasparian - Na última semana, a Prefeitura de Comendador Levy Gasparian realizou a formação continuada de professoras da educação infantil do município. A formação ocorreu na Escola Municipal São João Batista.

No início do dia, foi realizada uma dinâmica para trabalhar sentimentos e emoções com o grupo. Em seguida, todos participaram de um bate papo sobre o 1° Seminário do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada – LEEI, com o objetivo de assegurar práticas às professoras da educação infantil com relação a leitura e escrita das crianças de 0 a 5 anos.

No terceiro momento, discutiu-se os informativos que foram alinhados para a organização do ano letivo. Logo após, foi iniciado o estudo dos gêneros textuais no contexto da educação infantil e sua distribuição por mês. Os Gêneros Textuais desempenham um papel fundamental, contribuindo para o desenvolvimento da linguagem escrita, estimulando a leitura e a escrita, desenvolvendo a criatividade e imaginação, promovendo o pensamento crítico e a capacidade argumentativa, integrando diferentes áreas do conhecimento e preparando as crianças para a vida adulta.