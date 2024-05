Local onde será instalado o Bosque da Ciência. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Levy Gasparian

Publicado 08/05/2024 23:34

Levy Gasparian - A Prefeitura de Levy Gasparian lançou a pedra fundamental do Bosque da Ciência na última semana. O projeto fica na antiga sede da Fazenda das Laranjeiras, em Fernandes Pinheiro e é desenvolvido pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) para ser um espaço de educação ambiental.

Com apoio do Senador Carlos Francisco Portinho, o reitor da UFRRJ, Roberto de Souza e o Paulo José Saraiva, diretor do Instituto Três Rios da UFRRJ, o espaço para educação ambiental será instalado no Bosque da Ciência. Um parque público, a semente de uma escola técnica e certificação de produtores da região.

Com essa implantação, além da qualificação técnica da população, crescimento, desenvolvimento e visibilidade da cidade, o projeto visa gerar benefícios para toda a região.